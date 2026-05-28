Apel la rugăciune și solidaritate națională: Călin Georgescu va participa la Liturghia de Rusalii din Buftea

Într-un mesaj cu o puternică încărcătură spirituală transmis în pragul unei mari sărbători creștine, Călin Georgescu a lansat un îndemn public la unitate și întărire lăuntrică, adresat tuturor românilor. Acesta a subliniat că actualul context social și politic cere mai mult ca oricând solidaritate prin credință și a anunțat că duminică va fi prezent în mijlocul comunității din Buftea pentru a se ruga pentru viitorul țării.

„România are nevoie de oameni puternici, care să nu se prăbușească lăuntric”

Mesajul evidențiază importanța rezistenței morale în fața dificultăților cotidiene și a nedreptăților, Călin Georgescu transmițând un semnal de sprijin pentru cei aflați în suferință:

„În zilele acestea, simt mai mult ca oricând că România are nevoie de rugăciune și de oameni puternici, care să nu se prăbușească lăuntric când trec prin nedreptate, presiune sau încercări. Cine poate, să meargă duminica aceasta, de Rusalii, la Sfânta Liturghie. Să-L bucurăm pe Dumnezeu, văzându-Și copiii în Biserica Sa. Este ziua Pogorârii Sfântului Duh, ziua în care ne plecăm genunchii în rugăciune - din smerenia care ridică un neam.”

Reconstrucția începe cu suflete întărite

În continuarea declarației sale, Georgescu a insistat pe ideea că depășirea momentelor de criză prin care trece societatea românească depinde în mod direct de tăria spirituală a fiecărui cetățean și de capacitatea de a ne sprijini reciproc:

„Știu cât de greu este să rămâi drept când dreptatea întârzie. Știu că e nevoie de curaj și de credință. Tocmai de aceea simt că reconstrucția începe cu suflete întărite. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune: părinții, copiii, familiile, oamenii care duc poveri sau dureri pe care nu le spun... Și România, cu toate rănile și speranțele ei.”

În finalul apelului său, acesta a precizat exact locul unde se va alătura credincioșilor duminică, o biserică de care îl leagă momente importante de reculegere: „Duminică, 31 mai, voi fi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea - un loc care ne-a adunat de atâtea ori și în care am simțit rodul rugăciunii, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.”