Alertă în învățământul dual din Bihor: peste 12.000 de elevi de clasa a IX-a rămân fără bursă

Publicat 2 sept. 2026, 11:02 Sursă realitatea.net

Președintele Federației Patronale 'Dualis' și al Asociației Firmelor Bihorene (AFB), Dan Octavian, a declarat marți, pentru AGERPRES, că solicită o modificare legislativă, urgentă, pentru ca și elevii de liceu din sistemul dual să primească burse tehnologice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alertainvatamantdualschimbarieleviprofesionalefecte