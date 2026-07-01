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Alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert
Alertă în Tulcea
Publicat1 iul. 2026, 16:10
Sursărealitatea.net
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri după-amiază un nou mesaj RO-ALERT, în contextul conflictului declanșat de Rusia în Ucraina.
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