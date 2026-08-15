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Politica· 2 min citire
Trump spune că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA
Donald Trump / Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 09:12
Sursărealitatea.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, în cadrul unui discurs ţinut în Long Island, New York, că va transforma Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al SUA, în ciuda faptului că Omanul şi Iranul împart jurisdicţia asupra acestei căi navigabile, relatează The Hill.
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