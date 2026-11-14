Antibiotice Iaşi schimbă conducerea executivă

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:26

Antibiotice SA Iași va avea un nou director general și un nou director financiar, după ce Consiliul de Administrație a aprobat numirea unor interimari, în urma plecării lui Ioan Nani și a pensionării Paulei Luminița Coman.

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