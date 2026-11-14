Antibiotice Iaşi schimbă conducerea executivă

Antibiotice SA Iași va avea un nou director general și un nou director financiar, după ce Consiliul de Administrație a aprobat numirea unor interimari, în urma plecării lui Ioan Nani și a pensionării Paulei Luminița Coman.
Consiliul de Administrație l-a desemnat pe Mircea-Bogdan Babici în funcția de director general interimar, începând cu 4 decembrie 2026. Acesta îl va înlocui pe Ioan Nani, care a renunțat atât la mandatul de director general, cât și la cel de administrator executiv.
Mircea-Bogdan Babici face parte din conducerea Antibiotice din mai 2026, când a fost numit director general adjunct. Este doctor în economie și are peste 25 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar, în funcții de conducere. În cadrul companiei coordonează activitățile financiare, guvernanța corporativă, managementul riscurilor, securitatea cibernetică și transformarea digitală.
Totodată, Consiliul de Administrație a declanșat procedura de selecție a directorului general, al cărui mandat va fi valabil până la 15 aprilie 2029.
O schimbare va avea loc și în conducerea financiară a companiei. După pensionarea Paulei Luminița Coman, care a ocupat funcția de director financiar timp de 15 ani, Consiliul de Administrație a desemnat-o pe Mihaela Nițu în funcția de director financiar provizoriu, începând cu 14 noiembrie 2026, pentru cel mult cinci luni.
Mihaela Nițu are peste 17 ani de experiență în domeniul financiar-contabil, dintre care 11 ani în cadrul Antibiotice. În ultimii șapte ani a coordonat activitatea financiară și de analiză economică a companiei, fiind responsabilă de bugetare, fluxuri de numerar, relația cu băncile și finanțarea activităților curente și a investițiilor.
Și pentru această funcție a fost declanșată procedura de selecție, mandatul directorului financiar care va fi numit definitiv urmând să se încheie la 15 aprilie 2029.