Fostul primar al unei comune din Iași, care și-a pierdut mandatul prin „legea Fritz”, angajat consilier de viceprimarul devenit interimar

Gheorghe Rotaru, fost primar PSD al comunei Țibana, a fost angajat ca consilier de viceprimarul Neculai Lețcanu, care conduce instituția în mod interimar. Schimbarea intervine în ciuda interdicției legale de exercitare a funcțiilor publice.
Neculai Lețcanu, viceprimarul comunei Țibana care a preluat conducerea instituției în mod interimar, a semnat o dispoziție prin care l-a numit pe Gheorghe Rotaru consilier personal. Rotaru este fostul primar PSD al localității, care și-a pierdut mandatul după adoptarea amendamentului cunoscut sub denumirea de „legea Fritz”.
Conform legislației actuale, modificată prin Legea ANI, interdicția de exercitare a funcțiilor publice pentru o perioadă de trei ani se aplică în continuare în cazul fostului edil. Juriștii consultați de Ziarul de Iași au precizat că dispoziția semnată de viceprimar este nulă și poate fi contestată în instanță.
Însă, conform aceleiași surse, doar prefectul sau subprefectul au competența să atace un act administrativ emis de o autoritate publică locală. Deoarece Județul Iași nu are în prezent nici prefect, nici subprefecți desemnați, Prefectura nu poate lua măsuri pentru anularea documentului.
Gheorghe Rotaru a ocupat funcția de primar în Țibana începând cu anul 2012. Agenția Națională de Integritate a constatat că, acum cinci ani, acesta a emis o dispoziție care a favorizat o firmă administrată de soția sa. Documentul viza autorizația de funcționare necesară pentru desfășurarea activităților comerciale.
Rotaru a contestat raportul ANI pe toate căile legale, însă a pierdut procesele. Atât Neculai Lețcanu, cât și Gheorghe Rotaru au refuzat să comenteze situația pentru Ziarul de Iași.