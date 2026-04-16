AUR Iași Teme importante pentru oameni și pentru modul în care este administrat acest oraș.

Prof. univ. dr. habil. Silviu-Octavian Gurlui , deputat AUR Iasi, a propus intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul AUR Iasi mai multe teme importante pentru oameni și pentru modul în care este administrat acest oraș.

Primul subiect a fost inițiativa legislativă AUR prin care locuințele fără utilități – apă, canalizare și gaze – să fie scutite de impozit.

Este o propunere care pornește de la o situație simplă: nu poți pune aceeași povară fiscală pe o locuință care nu beneficiază de condiții minime de trai. Sunt încă foarte mulți români care trăiesc fără infrastructură de bază, dar sunt impozitați ca și cum ar avea toate facilitățile. Această inițiativă nu ține de favoruri, ci de echilibru și de o formă firească de respect față de oameni.

Un al doilea punct a vizat de asemenea o inițiativă legislativă AUR legată de siguranța din spitale: introducerea unor sisteme automate de monitorizare pentru concentrațiile depășite de oxigen și dioxid de carbon.

Această propunere vine după răspunsurile primite de la direcțiile de sănătate publică din zeci de județe și de la aproximativ două sute de spitale. Imaginea de ansamblu arată că nu există un sistem unitar și nici o obligativitate clară în acest sens. În multe locuri, lucrurile sunt lăsate la nivel de improvizație. Într-un domeniu atât de sensibil, este nevoie de prevenție, de reguli clare și de sisteme care să funcționeze constant, nu doar în situații de criză.

Un alt subiect important abordat de deputatul AUR a fost cel legat de intervențiile recente asupra unor zone naturale din Iași, în special în arealul Ciric – Veneția, dar și în zona Cicoarei.

"Am primit mai multe sesizări de la cetățeni, însoțite de imagini, care arată intervenții destul de dure asupra vegetației și asupra acestor spații. Dincolo de lucrările în sine, apare și o îngrijorare în rândul oamenilor: ce urmează în aceste zone? Există temerea că astfel de intervenții ar putea deschide calea pentru dezvoltări imobiliare. Este normal ca oamenii să pună întrebări și este la fel de normal ca aceste întrebări să primească răspunsuri. În perioada următoare vom solicita clarificări din partea instituțiilor competente privind natura lucrărilor, avizele existente și eventualele planuri pentru aceste zone.

Toate aceste subiecte arată, în fond, același lucru: nevoia de responsabilitate în decizie și de atenție față de oraș și față de oameni. Iașul are nevoie de dezvoltare, dar una care să respecte orașul, istoria lui și oamenii care trăiesc aici." spune profesorul Gurlui, deputat AUR.