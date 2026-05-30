Italia trimite avioane de luptă și militari în România după incidentul de la Galați! Misiunea a fost urgentată
Giorgia Meloni
Italia pregătește desfășurarea unei misiuni militare în România, într-un context marcat de preocupările tot mai mari privind securitatea pe flancul estic al NATO. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, operațiunea ar urma să înceapă la jumătatea lunii iunie și să se desfășoare pe parcursul a cel puțin o lună.
Conform publicației italiene La Repubblica, aproximativ 100 de militari și mai multe avioane de luptă vor fi trimise în România pentru o misiune de instruire și cooperare cu forțele armate române.
Deși planul ar fi fost stabilit anterior, surse citate de presa din Peninsulă susțin că implementarea acestuia a devenit mai urgentă după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați.
Misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din apropierea Constanței, unul dintre cele mai importante puncte strategice ale NATO din regiunea Mării Negre. Scopul principal este pregătirea și antrenarea militarilor români pentru a răspunde mai eficient eventualelor amenințări la adresa securității regionale.
Potrivit informațiilor publicate în Italia, un grup restrâns de militari italieni se află deja în România pentru activități de recunoaștere și coordonare, iar restul contingentului este așteptat să ajungă până la data de 15 iunie.
Baza de la Mihail Kogălniceanu are un rol esențial în arhitectura de securitate a NATO în zona Mării Negre și găzduiește în prezent mii de militari americani implicați în misiuni de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:31 - Mandat încheiat prematur! Cosmin Olăroiu nu mai continuă pe banca Emiratelor Arabe Unite
- 16:50 - Un bărbat de 65 de ani, prins conducând cu permisul suspendat și după ce consumase alcool
- 15:41 - Casa Albă transmite ultimatumul! Trump refuză orice înțelegere fără concesii majore din partea Iranului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News