Actualitate· 1 min citire

Bătaie violentă între două fete, la Iași. Poliția s-a autosesizat

Poliție

Poliție

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat30 aug. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS

Scene șocante la Tomești în județul Iași. Două fete s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele pe scara unui bloc. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Și mai șocant este faptul că cele două s-au bătut în fața unui grup de tineri care în loc să calmeze spiritele sau să solicite ajutorul unui adult le-au încurajat să continue bătaia.

Oamenii legii s-au autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public și au deschis o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat și pentru a le contacta părinții.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bataie iasibataie fetebataie bloc iasi

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe