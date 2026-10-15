Caz grav în comuna Ciurea: un tânăr a fost arestat preventiv după acuzațiile de abuz asupra surorii sale

Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Ciurea, județul Iași, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-a abuzat sexual sora în vârstă de nouă ani.
Mama fetei a alertat autoritățile după ce a observat că aceasta devenise mai retrasă. Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, incidentul ar fi avut loc în timp ce cei doi copii au rămas singuri în locuință.
Mama a observat schimbări în comportamentul fetiței
Cazul a fost semnalat în comuna Ciurea, din județul Iași. Mama copilei a devenit îngrijorată după ce a observat schimbări în comportamentul acesteia și a cerut intervenția autorităților.
Cei doi frați ar fi rămas singuri acasă pentru o perioadă scurtă, în timp ce părinții se aflau la pădure, la cules de ciuperci. Tatăl vitreg a declarat că familia a aflat ulterior despre cele întâmplate.
Tânărul a fost arestat preventiv
Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care ar fi comis fapta. Acesta revenise recent acasă, după ce lucrase câteva luni în Irlanda.
Bărbatul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor. Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Fetița primește consiliere psihologică
Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași au precizat că minora a fost audiată și evaluată psihologic. Copila se află în prezent într-un program de consiliere.
Specialiștii din cadrul serviciilor sociale locale și ai DGASPC Iași continuă să monitorizeze situația acesteia. În urma evaluărilor, autoritățile au stabilit că nu este necesară, în acest moment, instituirea unei măsuri de protecție prin separarea copilului de familie.
Familia mai are cinci copii, potrivit informațiilor prezentate în cazul aflat în atenția autorităților.