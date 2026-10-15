Caz grav în comuna Ciurea: un tânăr a fost arestat preventiv după acuzațiile de abuz asupra surorii sale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 oct. 2026, 17:31

Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Ciurea, județul Iași, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-a abuzat sexual sora în vârstă de nouă ani.

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