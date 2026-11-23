Polițiștii de frontieră din Iași au descoperit aproximativ un milion de țigarete de contrabandă într-o autoutilitară care a fugit de control în noaptea de 23 noiembrie 2026.
În jurul orei 02:00, în data de 23 noiembrie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Iași au observat o autoutilitară pe raza municipiului. Verificările efectuate prin aplicația eDAC au arătat că vehiculul figurează în bazele de date cu înmatricularea suspendată.
Fuga de control și intervenția forțelor de ordine
Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor de oprire, încercând să acroșeze autospeciala Poliției de Frontieră. În aceste condiții, agenții au făcut uz de armamentul din dotare, executând un foc de avertisment în plan vertical și apoi focuri asupra pneurilor autoutilitarei.
Șoferul nu a oprit și a pierdut controlul asupra mijlocului de transport. La verificarea ulterioară, în interiorul vehiculului au fost găsite mai multe baxuri cu țigarete.
Măsurile dispuse și investigațiile
În urma inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta aproximativ 1.000.000 de țigarete, în valoare de 527.986 de lei. Autovehiculul a fost evaluat la 30.000 de lei. Ambele au fost indisponibilizate în vederea confiscării.
Poliția de Frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.