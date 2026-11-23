Publicat 23 nov. 2026, 16:05 Actualizat 23 nov. 2026, 16:06

Polițiștii de frontieră din Iași au descoperit aproximativ un milion de țigarete de contrabandă într-o autoutilitară care a fugit de control în noaptea de 23 noiembrie 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre contrabanda