Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. ANM anunță temperaturi de primăvară, apoi răcire bruscă în aceste zone

Vremea va trece prin schimbări dese în perioada 26 ianuarie – 8 februarie, cu zile surprinzător de blânde pentru această perioadă, urmate de episoade de răcire. Meteorologii spun că temperaturile vor rămâne pozitive în cea mai mare parte a țării, iar ploile își vor face simțită prezența aproape zilnic, mai ales la începutul intervalului.

În Banat și Crișana, regimul termic va fi foarte dinamic, cu oscilații mari de la o zi la alta. După un debut mult mai cald decât normal, urmează o răcire, apoi din nou o încălzire la final de ianuarie, înainte ca temperaturile să scadă treptat spre începutul lui februarie. Precipitațiile vor fi frecvente, mai ales la începutul intervalului.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Transilvania și Maramureș vor avea, de asemenea, variații termice semnificative. Maximele vor oscila între 4 și 10 grade, iar minimele între -4 și 2 grade. Precipitațiile vor apărea aproape zilnic, cu intensitate mai mare în primele zile. În Moldova, alternanța maselor de aer cald și rece va determina schimbări bruște ale temperaturilor. Maximele vor varia între 2 și 8 grade, iar minimele între -6 și 2 grade. Precipitațiile vor fi prezente în majoritatea zilelor, dar vor fi în general slabe.

Dobrogea va avea o perioadă neobișnuit de caldă până la finalul lunii ianuarie, cu maxime de 10–14 grade, urmată de o răcire la începutul lui februarie și apoi o nouă încălzire. Precipitațiile vor fi mai probabile între 30 ianuarie și 3 februarie. În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor oscila rapid, cu zile foarte calde pentru această perioadă, urmate de scăderi treptate spre începutul lui februarie.

Precipitațiile vor fi frecvente, mai abundente la începutul intervalului și din nou la începutul lunii februarie. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu maxime între -2 și 6 grade și minime între -8 și 2 grade. Precipitațiile vor fi prezente pe tot parcursul perioadei, mai consistente în prima zi.