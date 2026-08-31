Cutremur luni dimineață în Vrancea. Ce magnitudine a avut

Publicat 31 aug. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Specialiștii de la Institutul Naţional de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 31 august, în Vrancea.

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