Drama unei familii din Galați. Un tată și-a pierdut viața după vestea accidentului în care fusese implicată fiica sa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 14:34

O familie din județul Galați a fost lovită de o tragedie după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața în drum spre spital, unde mergea să-și vadă fiica implicată într-un accident rutier.

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