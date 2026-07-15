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Politica· 1 min citire
AUR nu susține folosirea banilor din Pilonul II de pensii în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat și respinge orice tentativă de manipulare pe această temă
AUR
Se încearcă din nou intoxicarea opiniei publice și acreditarea ideii că AUR ar susține folosirea banilor din Pilonul II de pensii pentru finanțarea industriei de apărare. Realitatea este alta: AUR nu susține această inițiativă legislativă. Deși au existat parlamentari care au semnat această inițiativă, aceștia și-au retras semnăturile în această săptămână după ce au constatat eroarea.
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