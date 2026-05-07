Gabriel Oprea a transmis un mesaj de felicitare de Ziua SPP: 36 de ani de activitate
SPP
Cu ocazia aniversării a 36 de ani de la înființarea Serviciului de Protecție și Pază, Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazul (UMPMV) a transmis un mesaj de „La mulți ani” și apreciere pentru profesionalismul cadrelor, subliniind rolul esențial al instituției în slujba statului român, notează umpmv.eu
”La multi ani, SPP!
Astăzi este ziua SPP! Serviciul de Protecție și Pază împlinește 36 de ani. Cu această ocazie, transmit “La mulți ani!” tuturor profesioniștilor din acest serviciu.
Vă felicit pentru că vă faceți impecabil datoria față de țară, precum și pentru prestigiul pe care îl aduceți României.
Felicitări conducerii SPP pentru întreaga activitate în slujba statului român!
Vă transmitem respectul și aprecierea Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” și vă dorim mult succes în activitate!
La mulți ani!
DUMNEZEU PATRIE FAMILIE ONOARE
Gl.(r) Gabriel Oprea
Președintele UMPMV”
