Gabriel Oprea, după drona căzută la Galați: „Trebuie să fim calmi. Avem capacitățile să distrugem orice țintă” - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Gabriel Oprea, fostul ministru al Apărării și fost viceprim-ministru, a reacționat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS după cel mai recent incident în care o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, făcând apel la calm și solicitând o convocare urgentă a CSAT.

Fostul ministru al Apărării a apreciat reacția instituțiilor statului, armată, poliție și SRI, considerând incidentul o lecție despre importanța reacției rapide.

De asemenea, Oprea a cerut de urgență convocarea CSAT-ului pentru o analiză completă a situației, avertizând totodată că nu trebuie trase concluzii „la cald”.

Gabriel Oprea: „Este o lecție pe care încă o dată trebuie să o învățăm de reacție rapidă”

„Cred că trebuie să rămânem calmi. Suntem într o zonă de graniță cu război. Eu apreciez foarte mult, în primul rând, faptul că toate structurile, armată, interne, SRI au acționat. Cred că este o lecție pe care încă o dată trebuie să o învățăm de reacție rapidă.

Ce ar fi dacă această dronă ar fi lovit un spital noaptea sau ar fi produs mai multe victime? Deci, încă o dată, o lecție pe care trebuie s-o învățăm, este teritoriu național, este teritoriu NATO. Nu este prima oară când elementul dintr-o dronă pătrunde pe teritoriu național, dar repet, trebuie să fim calmi. Avem capacitățile operaționale să putem să distrugem orice țintă care pătrunde pe teritoriul național.

Cred că va trebui o reuniune a CSAT-ului. Cred că va trebui ca opinia publică, fiindcă pe primul loc trebuie să fie siguranța cetățenilor români, trebuie analizate toate elementele și după ce se face această analiză, trebuie să tragem concluzii. Nu se trag concluziile la cald. Repet, trebuie să fim calmi. România are toate capacitățile să poată să elimine o asemenea... nelegitim pe teritoriul național.”, a declarat Gabriel Oprea în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.