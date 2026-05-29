Premierul Slovaciei avertizează după incidentul din România: „Orice dronă poate provoca o escaladare”
dronă Galați
Premierul slovac Robert Fico a reacţionat după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi, avertizând că astfel de situaţii pot duce rapid la o escaladare periculoasă a tensiunilor în regiune.
Liderul de la Bratislava şi-a exprimat solidaritatea faţă de România, dar în acelaşi timp a insistat asupra necesităţii reluării dialogului dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Robert Fico a declarat că lipsa comunicării directe între Bruxelles şi Moscova poate transforma orice incident într-o situaţie greu de controlat.
„Cu câteva zile în urmă spuneam că, fără dialog între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, chiar şi o dronă rătăcită poate provoca o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu le mai putem gestiona”, a transmis premierul slovac.
Oficialul a făcut apel şi la prudenţă în declaraţiile publice după incidentul din România, susţinând că mesajele provocatoare nu fac decât să amplifice tensiunile deja existente.
Robert Fico a precizat că susţine pe deplin autorităţile române în urma incidentului de la Galaţi şi a cerut din nou deschiderea urgentă a unui canal de dialog între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, pentru evitarea unor situaţii şi mai grave în viitor.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:50 - Lovitură devastatoare pentru Gigi Becali! FCSB a pierdut definitiv războiul pentru numele „Steaua”
- 15:26 - România închide Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa și îl declară pe consul persona non grata
- 15:19 - Prima reacţie a Kremlinului după drona căzută la Galaţi! Replica ironică a lui Peskov
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News