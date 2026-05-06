Ieșean înșelat cu peste 440.000 de lei de un fals „vindecător” ezoteric

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce ar fi convins un alt ieșean să îi trimită, timp de mai mulți ani, sute de mii de lei.

Potrivit procurorilor, inculpatul susținea că poate intra în contact cu mai multe entități ezoterice, printre care una numită „Bau”, despre care pretindea că are puteri supranaturale și vindecătoare.

Între ianuarie 2021 și mai 2024, victima i-ar fi trimis în total 442.833 de lei, în mai multe tranșe. Banii ar fi fost ceruți pentru presupuse „sacrificii” menite să protejeze sau să vindece persoane apropiate: tatăl bărbatului, soția acestuia, despre care inculpatul susținea că ar fi posedată, fiul său, dar și pe victimă însăși.

Ancheta arată că sumele au fost cerute prin invocarea unor pericole grave, boli sau chiar riscuri de moarte. Dosarul a ajuns acum în instanță, inculpatul fiind acuzat de înșelăciune.