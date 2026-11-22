O lumânare lăsată nesupravegheată a provocat un incendiu la balconul unui apartament din Iași. Proprietara a suferit un atac de panică.
Un incendiu a izbucnit într-un bloc din municipiul Iași, după ce o lumânare aprinsă a fost lăsată nesupravegheată pe balconul unui apartament. Flăcările au provocat panică printre locatari, iar proprietara locuinței a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul prânzului, la balconul unui apartament situat la etajul al doilea. Vecinii au observat fumul dens și flăcările care ieșeau pe fereastră.
Femeia aflată în locuință a reușit să iasă singură, însă a suferit un atac de panică și a fost evaluată de medici.
Focul putea cuprinde întregul apartament
Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Exista riscul ca focul să se extindă în tot apartamentul și la etajele superioare.
Primele concluzii indică faptul că incendiul a pornit de la o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată. Un obiect din plastic s-a aprins primul, iar materialele combustibile aflate în apropiere au favorizat extinderea flăcărilor.
Focul a distrus bunurile din balcon, însă pompierii au reușit să împiedice propagarea incendiului. Ceilalți locatari nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.