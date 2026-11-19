Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 19 nov. 2026, 07:52

Vladimir Putin a fost surprins cu valiza nucleară chiar înainte de întâlnirea cu Donald Trump și Xi Jinping. Este printre puținele momente când liderul de la Kremlin se lasă văzut cu dispozitivul. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, explică ce înseamnă această "mișcare" a lui Putin și ce strategii pregătește acesta.

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