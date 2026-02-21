Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală, după ce un generator a luat foc. ISU intervine de urgență
pompieri
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), nu există pacienți sau cadre medicale afectați.
Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv în zonă, iar un corp al spitalului a rămas temporar fără curent, până la intervenția echipei furnizorului de electricitate.
Pentru stingerea flăcărilor, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, una cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.
Incendiul a fost localizat, iar echipele operative acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului. ISU BIF anunță că intervenția este în dinamică și că vor fi transmise informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News