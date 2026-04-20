Incendiu puternic în Iași, cu degajări masive de fum. Intervin pompierii

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață în localitatea Valea Lupului, din județul Iași, provocând degajări importante de fum vizibile de la distanță. Mai multe echipaje de pompieri acționează pentru stingerea focului, iar intervenția este în desfășurare.

Potrivit autorităților, incendiul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale ISU Iași pentru localizarea și lichidarea flăcărilor. Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind posibile victime.

„În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost anunțat un incendiu de deșeuri în localitatea Valea Lupului, pe strada George Bacovia”, a transmis ISU Iași.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită, iar pompierii continuă intervenția pentru stingerea completă a focului.

