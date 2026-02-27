Intervenție a pompierilor într-o comună din Iași, după o tasare de teren produsă într-o gospodărie
Pompierii intervin, vineri, într-o curte din localitatea ieșeană Aroneanu, după producerea unei tasări de teren, care a generat o groapă de circa 2 metri adâncime.
Surparea s-a produs într-o gospodărie din localitatea Aroneanu, fără să existe informații certe privind eventuale lucrări anterioare, precum existența unui beci sau a altor săpături în zonă.
La intervenție participă pompierii, alături de reprezentanții Inspectoratul de Stat în Construcții, care evaluează situația și riscurile asociate.
Pentru prevenirea producerii unor accidente, echipajul operativ a balizat zona afectată și a dispus măsuri pentru protecția persoanelor și a animalelor din apropiere. Autoritățile continuă monitorizarea cazului pentru stabilirea cauzelor și a măsurilor necesare eliminării riscurilor.
