Vladimir Putin intră în joc: vrea să medieze pacea SUA–Iran după eșecul negocierilor istorice

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că este dispus să medieze conflictul dintre Statele Unite și Iran, după ce negocierile directe dintre cele două state s-au încheiat fără rezultat.

Liderul de la Kremlin a discutat telefonic cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, căruia i-a transmis că Rusia este pregătită să faciliteze o soluție politică și diplomatică în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat oficial, Putin „este gata să continue să sprijine găsirea unei soluții și să acționeze ca mediator pentru o pace justă și durabilă”.

Anunțul vine la scurt timp după eșecul negocierilor de la Islamabad, considerate istorice, fiind primul contact direct la nivel înalt între SUA și Iran după 47 de ani. Discuțiile, care au durat peste 20 de ore, s-au încheiat fără niciun acord, a confirmat vicepreședintele american JD Vance.

Blocajul diplomatic adâncește tensiunile din regiune, iar implicarea Rusiei ca posibil mediator ar putea redesena echilibrul de putere în negocierile dintre Washington și Teheran.