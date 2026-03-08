Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a anunțat lansarea unui site prin care persoanele interesate pot intra în contact direct cu el. Platforma, disponibilă la adresa directcusrs.com, permite înscrierea pentru discuții zilnice cu jurnalistul.
Potrivit anunțului făcut de jurnalist, înscrierile sunt deschise în fiecare zi, iar conversațiile vor avea loc zilnic, între orele 11:00 și 12:00, potrivit CorectNews.
Stănescu afirmă că îi va contacta personal pe cei înscriși, indiferent de motivul pentru care doresc să vorbească cu el - fie pentru a oferi informații, a adresa întrebări sau a semnala probleme legate de autorități.
Jurnalistul susține că discuțiile vor beneficia de confidențialitate totală. Înscrierile pentru zilele următoare pot fi făcute începând de marți, 10 martie.
Citește și:
- 21:35 - Negocieri pentru un nou proiect energetic în Marea Neagră: Naftogaz discută cu OMV Petrom dezvoltarea unui zăcământ de gaze
- 20:25 - Tensiuni între SUA și Europa: Trump cere implicare militară în Strâmtoarea Ormuz și lansează un avertisment dur
- 19:41 - Bolojan bagă PNL în ședință, acasă la Iohannis, ca să vadă dacă liberalii mai rămân la guvernare sau nu
- 18:54 - Premierul Belgiei, Bart De Wever, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își normalizeze relațiile cu Rusia pentru a putea avea din nou acces la energie la prețuri mai mici.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News