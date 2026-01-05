Mii de oameni fără curent electric în Alba și Hunedoara. Raed Arafat: „10.000 de persoane nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo”

Condițiile meteorologice extreme din ultimele zile au provocat perturbări majore în alimentarea cu energie electrică în mai multe zone ale țării, cele mai afectate fiind județele Alba și Hunedoara. În urma ședinței operative de la Ministerul Afacerilor Interne, desfășurată în Ajun de Bobotează, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că aproximativ 15.000 de persoane se află în continuare fără curent electric.

Potrivit declarațiilor sale, în județul Alba sunt înregistrate în prezent circa 10.000 de persoane nealimentate cu energie electrică, iar în Hunedoara aproximativ 5.000 de locuitori se confruntă cu aceeași problemă. Arafat a subliniat că, deși vremea severă a avut un impact considerabil, situația este gestionată eficient de autorități, fără a fi raportate cazuri critice.

„Nu am avut evenimente majore sau situații cu risc extrem, însă anumite județe au fost afectate mai serios, în special în ceea ce privește furnizarea energiei electrice și, punctual, a apei potabile” , a explicat șeful DSU.

La nivel național, numărul consumatorilor afectați a depășit la un moment dat 90.000, însă intervențiile echipelor de urgență au redus treptat această cifră. În Alba, de exemplu, de la peste 43.000 de utilizatori rămași fără curent, s-a ajuns la nivelul actual de 10.000.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale, autoritățile au mobilizat generatoare de mare capacitate, atât din partea operatorilor de electricitate, cât și din rezervele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acestea au fost distribuite inclusiv din județele învecinate și sunt folosite temporar în localitățile unde rețeaua electrică a suferit avarii, în special în zonele montane și împădurite, unde accesul este dificil.

În județul Alba acționează în prezent 39 de echipe specializate pentru repararea liniilor electrice, iar în Hunedoara sunt mobilizate peste 30 de echipe. Raed Arafat a precizat că se depun eforturi pentru restabilirea completă a alimentării cu energie: „Sperăm ca în cel mai scurt timp să restabilim alimentarea cu energie și să nu mai fie necesară utilizarea generatoarelor. Din păcate, nu toate zonele au putut fi conectate la acestea din motive tehnice, motiv pentru care prioritizăm remedierea defecțiunilor”.

Pe lângă problemele legate de electricitate, județul Alba s-a confruntat temporar și cu întreruperi în furnizarea apei potabile, afectând peste 8.000 de persoane. Situația a fost însă remediată integral.

În cadrul declarațiilor sale, Arafat a reiterat amploarea fenomenului: „Din fericire, putem să spunem că situaţii foarte grave sau situaţii grave, ca şi impact al efectelor meteo, n-au avut loc, situaţia a fost sub control, dar unele judeţe au fost, totuşi, afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric şi în unele zone din judeţul Alba, a apei. Putem să spunem că am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere...”.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervin în regim de urgență în toate zonele unde persistă problemele cauzate de vremea severă.