Miron Mitrea: „Asistăm la cel mai mare jaf la care a fost supusă România în ultimii 36 de ani”

Publicat 28 iun. 2026, 19:30 Actualizat 28 iun. 2026, 19:37

Analistul politic Miron Mitrea susține că actualul Executiv va rămâne la Palatul Victoria pentru o perioadă îndelungată și acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că încheie contracte de miliarde de euro în beneficiul unor companii din Germania.

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