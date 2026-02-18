O gravidă a născut acasă după ce ambulanța a derapat în drum spre intervenție

Zăpezile continuă să afecteze intervențiile de urgență

Zăpezile masive care au pus stăpânire pe România în ultimele ore au generat situații extreme în mai multe zone ale țării. În județul Iași, o femeie însărcinată a fost nevoită să nască acasă, după ce ambulanța trimisă să o preia nu a mai reușit să ajungă la locuința ei din cauza condițiilor meteo severe.

Până la această oră, dispeceratul 112 a înregistrat peste 400 de apeluri legate de efectele vremii.

Ambulanță derapată pe carosabilul acoperit de zăpadă și polei

Echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Iași se afla în misiune către locuința femeii când autospeciala a derapat pe drumul acoperit de zăpadă și polei. Ambulanța a rămas blocată și nu și-a mai putut continua deplasarea, în ciuda încercărilor echipajului de a o repune în mișcare.

Vizibilitatea redusă și stratul consistent de zăpadă au îngreunat manevrele, transformând intervenția într-o cursă contracronometru.

O a doua ambulanță trimisă în sprijin

În urma incidentului, dispeceratul a direcționat imediat o altă ambulanță către locuința gravidei. Până la sosirea echipajului suplimentar, femeia a născut acasă. Intervenția medicală a continuat imediat ce echipajul de sprijin a ajuns la fața locului.

Restricții majore de trafic din cauza vremii severe. Circulația oprită pe A7 și restricționată pe A1, A2 și A3.

Mama și nou-născutul, transportați în siguranță la spital

upă preluare, atât femeia, cât și bebelușul au fost transportați la spital. Potrivit medicilor, cei doi se află în afara oricărui pericol. Mama și copilul sunt evaluați în prezent de personalul medical, iar starea lor este bună.

Autoritățile din Iași avertizează că ninsorile abundente și poleiul continuă să îngreuneze traficul și să afecteze intervențiile echipajelor de urgență. Numărul mare de apeluri la 112 reflectă amploarea problemelor generate de vremea severă.

Sursa: Realitatea de Iasi