Peste 3.000 de pelerini așteaptă la Iași să se închine la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie

De la începutul pelerinajului, pe 8 octombrie, peste 208.000 de persoane au trecut pe la raclă, potrivit organizatorilor.
Peste 3.000 de credincioși așteptau joi după-amiază, 15 octombrie, la un rând de aproximativ doi kilometri, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, depuse într-un baldachin amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.
Mii de credincioși au așteptat la rând în ultima zi a pelerinajului
Pelerinii veniți din diferite regiuni ale țării au continuat să se așeze la coadă pentru a se închina la moaștele celor doi sfinți, în ciuda timpului îndelungat de așteptare.
Rândul format în jurul Catedralei Mitropolitane din Iași se întindea pe aproximativ doi kilometri, iar organizatorii au estimat că peste 3.000 de persoane așteptau să ajungă la baldachin.
Pelerinajul din acest an a început pe 8 octombrie și s-a desfășurat în preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Evenimentul religios a atras credincioși din țară și din străinătate.
Peste 1.000 de persoane au avut nevoie de asistență medicală
În perioada pelerinajului, 1.022 de persoane au solicitat asistență medicală. Dintre acestea, 61 au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.
Echipajele medicale au acordat ajutor persoanelor care au acuzat probleme de sănătate în timpul așteptării la rând sau pe durata participării la evenimentele religioase.
Autoritățile și organizatorii au asigurat măsuri de sprijin pentru pelerini, în contextul numărului mare de participanți.
Moaștele Sfintei Parascheva se află la Iași din anul 1641
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, s-a născut în prima jumătate a secolului al XI-lea, în localitatea Epivat, situată în apropierea Mării Marmara.
Moaștele sale au fost păstrate inițial în Epivat, apoi au fost duse la Târnovo și la Constantinopol. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu le-a adus la Iași și le-a așezat în biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Ulterior, acestea au devenit unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din România.
În acest an, pelerinii au avut ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, din județul Neamț.
Pelerinajul se încheie joi
Potrivit organizatorilor, pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria urma să se încheie joi, 15 octombrie.
Bilanțul de peste 208.000 de credincioși care au trecut pe la raclă reflectă amploarea evenimentului religios organizat anual la Iași, unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe din România.