Primul județ din România care elimină complet „păcănelele”

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 09:12

Județul Iași devine primul din România în care toate administrațiile locale au adoptat hotărâri pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine, în urma unei campanii civice desfășurate în ultimele luni și a noilor atribuții acordate primăriilor prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.

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