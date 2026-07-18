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Primul județ din România care elimină complet „păcănelele”

păcănele

păcănele

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 09:12

Județul Iași devine primul din România în care toate administrațiile locale au adoptat hotărâri pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine, în urma unei campanii civice desfășurate în ultimele luni și a noilor atribuții acordate primăriilor prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.

Prima localitate din județ care a adoptat o astfel de măsură a fost comuna Miroslava. Ulterior, pe 27 aprilie, Consiliul Local Iași a aprobat în unanimitate proiectul „Fără păcănele”, care prevede eliminarea etapizată a sălilor de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Ultima localitate care a adoptat o astfel de decizie a fost municipiul Pașcani, ceea ce înseamnă că toate cele 98 de unități administrativ-teritoriale din județ au decis fie interzicerea completă a „păcănelelor”, fie eliminarea lor pe măsură ce expiră autorizațiile de funcționare.

Anunțul a fost făcut de către un grup de inițiativă civică, care susține că rezultatul este consecința unei mobilizări fără precedent a comunității, a organizațiilor civice, autorităților locale și instituțiilor religioase.

Demersul a fost posibil după intrarea în vigoare a OUG nr. 7/2026, act normativ care oferă consiliilor locale dreptul de a decide dacă autorizează funcționarea sălilor de jocuri de noroc sau dacă le interzic complet pe raza localității.

Potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ultimele licențe aflate în prezent în vigoare expiră la sfârșitul lunii februarie 2027. În municipiul Iași mai funcționează în prezent 773 de aparate slot-machine, dintr-un total de peste 105.800 de mijloace de joc autorizate la nivel național.

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