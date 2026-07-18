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Actualitate· 2 min citire
Primul județ din România care elimină complet „păcănelele”
păcănele
Județul Iași devine primul din România în care toate administrațiile locale au adoptat hotărâri pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine, în urma unei campanii civice desfășurate în ultimele luni și a noilor atribuții acordate primăriilor prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.
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