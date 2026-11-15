Tragedie în Iași. Un tânăr de 25 de ani a murit într-un incendiu provocat de o sobă

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 13:52

Un bărbat de 25 de ani a decedat duminică, 15 noiembrie, în urma unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din satul Cucuteni, județul Iași. Cauza probabilă a fost o sobă amplasată prea aproape de materiale combustibile.

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