Tragedie în Iași. Un tânăr de 25 de ani a murit într-un incendiu provocat de o sobă

Un bărbat de 25 de ani a decedat duminică, 15 noiembrie, în urma unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din satul Cucuteni, județul Iași. Cauza probabilă a fost o sobă amplasată prea aproape de materiale combustibile.
Alarmă a fost dată la ISU Iași în jurul orei 05:45. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție, un echipaj de prim ajutor și unul de terapie intensivă mobilă.
La sosirea pompierilor, întreaga anexă, cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, era cuprinsă de flăcări. Salvatorii au identificat în interiorul construcției trupul neînsuflețit al unui bărbat de aproximativ 25 de ani.
Potrivit reprezentanților ISU Iași, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al unei sobe fără acumulare de căldură, montată prea aproape de materiale combustibile. Pompierii au reușit să stingă focarele și să împiedice extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere.
În contextul sezonului rece, ISU Iași recomandă amplasarea sobelor la distanță de siguranță față de mobilier, textile sau lemne. Autoritățile subliniază necesitatea verificării periodice a sobelor și a coșurilor de fum, precum și evitarea uscării hainelor direct pe sursele de încălzire.