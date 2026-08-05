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Scene neobișnuite în Bucegi. Doi turiști au încercat să folosească trotinetele pe traseul montan

Bucegi

Bucegi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 18:41

Doi turiști au fost surprinși pe Platoul Bucegi având asupra lor trotinete, imaginile fiind publicate de Salvamont Prahova și devenind rapid virale pe rețelele de socializare.

În filmarea distribuită de salvamontiști, unul dintre turiști încearcă să se deplaseze cu trotineta pe terenul accidentat, însă relieful stâncos face aproape imposibilă folosirea acesteia. Cei doi sunt nevoiți, în mare parte din traseu, să împingă sau să care trotinetele peste bolovani.

Salvamont Prahova a tratat situația cu umor și a însoțit imaginile de un mesaj ironic: „Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”, aluzie la alegerea neobișnuită a mijlocului de deplasare.

Postarea a generat numeroase comentarii în mediul online. Unii internauți au făcut glume pe seama celor doi turiști, în timp ce alții au arătat că aceștia ar fi urcat cu telecabina și intenționau să folosească trotinetele doar pe porțiunile asfaltate ale platoului.

Deși în acest caz nu s-a produs niciun incident, salvamontiștii atrag constant atenția asupra comportamentelor nepotrivite sau riscante în zonele montane și le recomandă turiștilor să folosească echipamente adaptate terenului și traseelor pe care aleg să le parcurgă.

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