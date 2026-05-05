Scene revoltătoare în Cimitirul Bellu: doi tineri au ajuns în arest după ce au dansat pe morminte

Două persoane, o femeie de 24 de ani și un tânăr de 19 ani, au fost reținute de polițiștii din București după ce au fost surprinse dansând pe morminte din Cimitirul Bellu. Imaginile au fost publicate pe internet, iar autoritățile s-au sesizat din oficiu.

Potrivit Poliției Capitalei, verificările au fost demarate imediat după apariția în spațiul public a clipurilor care arătau comportamente considerate indecente pe monumente funerare dintr-un cimitir din Sectorul 4.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să identifice și să depisteze cele două persoane, care au fost ulterior duse la audieri la Secția 14 Poliție.

„Astfel, au fost identificate două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 24 de ani şi un tânăr în vârstă de 19 ani. Acestea au fost depistate şi, ulterior, audiate de către poliţişti din cadru Secţiei 14 Poliţie.

În urma administrării probatoriului, faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, au transmis autoritățile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, într-un dosar care vizează infracțiuni precum profanarea de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice.