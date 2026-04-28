Sfârșitul căutărilor clasice pe YouTube? Noua funcție AI schimbă totul

YouTube testează o nouă funcție bazată pe inteligență artificială, care ar putea transforma complet modul în care utilizatorii caută conținut pe platformă. Noul sistem, inspirat de funcția AI Mode din Google, poartă numele de „Ask YouTube”.

În locul căutărilor clasice bazate pe cuvinte-cheie, utilizatorii pot introduce fraze complete, într-un stil conversațional. De exemplu, o interogare precum „clipuri amuzante cu căței și pisici” va genera rezultate adaptate contextual, nu doar o listă simplă de videoclipuri.

Rezultatele afișate pot include o scurtă descriere generată de AI, urmată de sugestii de clipuri relevante și, în anumite cazuri, informații suplimentare legate de subiectul căutat.

În plus, utilizatorii pot continua interacțiunea cu sistemul, rafinând căutarea sau adresând întrebări suplimentare, similar experienței oferite de AI Mode.

Totuși, ca în cazul tuturor sistemelor bazate pe inteligență artificială generativă, există riscul ca unele informații prezentate să fie inexacte sau chiar eronate. Aceste situații pot apărea fie din cauza conținutului video neverificat, fie ca urmare a așa-numitelor „halucinații” ale AI-ului.