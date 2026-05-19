Sebastian Stan, despre filmul „Fjord”: „M-a ajutat să mă reconectez cu România”

Pentru actorul american de origine română Sebastian Stan, filmul „Fjord”, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, a avut o încărcătură personală puternică, oferindu-i ocazia de a se apropia din nou de rădăcinile sale.

Potrivit Reuters, actorul a declarat că experiența acestui proiect l-a ajutat să își redescopere legătura cu țara în care s-a născut.

„Am plecat într-un mod foarte haotic și am încercat cu adevărat să învăț mai multe despre această țară”, a spus Stan jurnaliștilor, la o zi după premiera filmului, adăugând că producția i-a oferit șansa de a se reconecta cu locul său de origine.

Sebastian Stan a părăsit România alături de mama sa la vârsta de aproximativ opt ani, într-o perioadă marcată de dificultăți economice și de contextul politic al regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

Filmul „Fjord” este regizat de cineastul român Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or în 2007, care a declarat că scenariul a fost dezvoltat inspirându-se din povești reale, după implicarea lui Sebastian Stan în proiect.

În film, cunoscutul actor din universul „Captain America” interpretează un tehnician IT de origine română care se mută împreună cu familia sa într-un sat din Norvegia, locul natal al soției sale, rol interpretat de actrița norvegiană Renate Reinsve.