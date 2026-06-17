Semnificația aparte pe care o are aparția Shakirei la CM 2026

Shakira a fost una dintre marile vedete ale ceremoniei de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, desfășurată pe celebrul stadion Azteca din Mexic.
Artista columbiană a interpretat, alături de cântărețul nigerian Burna Boy, piesa „Dai Dai”, imnul oficial al competiției.
Revenirea la un Campionat Mondial de Fotbal are o semnificație aparte pentru Shakira. În urmă cu 16 ani, la Cupa Mondială din Africa de Sud, artista îl întâlnea pe fostul fotbalist Gerard Pique în timpul pregătirilor pentru videoclipul piesei „Waka Waka”, imnul turneului din 2010. Din acea întâlnire avea să se nască una dintre cele mai mediatizate relații din lumea sportului și a divertismentului. Gerard Pique a povestit în trecut că primul contact dintre ei a avut loc înainte de sosirea artistei în Africa de Sud.
elația lor s-a consolidat rapid, iar cei doi au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri la nivel internațional. În 2013 s-a născut primul lor fiu, Milan, iar doi ani mai târziu a venit pe lume Sasha. Shakira și-a reorganizat viața în jurul familiei, alegând să acorde mai mult timp rolului de mamă și să își reducă ritmul profesional. Totul s-a schimbat însă în 2022, când artista și Gerad Pique au anunțat despărțirea.
În 2026, artista a revenit pe scena unui Campionat Mondial de Fotbal într-o poziție complet diferită față de cea din 2010. Dacă atunci începea o poveste de dragoste care avea să-i schimbe viața, acum se prezintă în fața publicului drept o femeie care și-a regăsit echilibrul și independența.
Shakira și-a legat de 4 ori numele de Cupa Mondială de fotbal. În 2006 a interpretat o versiune specială a piesei „Hips Don’t Lie” la ceremonia de închidere a turneului din Germania. Patru ani mai târziu, „Waka Waka” a devenit unul dintre cele mai de succes imnuri din istoria competiției. În 2014, artista a revenit pe scena finalei Cupei Mondiale din Brazilia cu piesa „La La La”.