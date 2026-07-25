Navă avariată de o dronă, acostată în Portul Constanța. Doi marinari au murit în atacul de lângă Odesa

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 20:10

Nava comercială Inase, avariată în urmă cu șase zile într-un atac cu dronă asupra portului ucrainean Pivdennîi, a ajuns în Portul Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată o gaură de mari dimensiuni în suprastructura vasului, produsă de explozie.

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