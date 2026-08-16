Soți răniți într-un incendiu izbucnit într-o anexă din Iași. Au refuzat spitalizarea

Publicat 16 aug. 2026, 20:57 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de 72 de ani și soția sa, în vârstă de 64 de ani, au suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, în urma unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din județul Iași. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

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