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Politica· 1 min citire
Șefa CCR își va depune mâine demisia - SURSE
Simina Tănăsescu
Publicat16 aug. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS
Simina Tănăsescu își va prezenta mâine demisia de la șefia CCR, după apariția informațiilor potrivit cărora s-a întâlnit cu Ilie Bolojan înainte de ședința crucială a Curții Constituționale, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea Siminei Tănăsescu, însă nu a primit niciun răspuns până în acest moment.
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