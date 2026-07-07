Tragedie în Iași, în toiul nopții. Un biciclist a fost spulberat de o mașină

Publicat 7 iul. 2026, 09:55 Sursă realitatea.net

Un biciclist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs azi-noapte, în municipiul Iași. Impactul a avut loc în zona Podu de Piatră, pe direcția de mers către cartierul Cantemir, unde biciclistul a fost lovit de un autoturism.

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