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Actualitate· 2 min citire
Tragedie în Iași, în toiul nopții. Un biciclist a fost spulberat de o mașină
Accident în Iași / Sursa foto: Ziarul de Iași
Publicat7 iul. 2026, 09:55
Sursărealitatea.net
Un biciclist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs azi-noapte, în municipiul Iași. Impactul a avut loc în zona Podu de Piatră, pe direcția de mers către cartierul Cantemir, unde biciclistul a fost lovit de un autoturism.
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