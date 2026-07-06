Donald Trump, un nou avertisment dur: „Suntem pregătiți să distrugem infrastructura Iranului”

Publicat 6 iul. 2026, 20:29 Actualizat 6 iul. 2026, 20:32 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump lansează un avertisment dur către Iran. Acesta a declarat că Statele Unite ale Americii sunt pregătite să distrugă complet întreaga infrastructura țării, în cazul în care Teheranul nu acceptă un acord diplomatic, potrivit Realitatea PLUS.

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