Tragedie la Iași. Un bebeluș a murit pentru că ambulanța s-a împotmolit

Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei.

A doua și a trei salvare au ajuns prea târziu pe o rută ocolitoare care a durat peste o oră. Este a doua oară în mai puțin de două săptămâni când o ambulanță nu ajunge la un pacient din zonă din cauza drumului neasfaltat.

La fel ca în primul caz. poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Tânăra în vârstă de 19 ani era însărcinată în luna a șaptea. Aproape de ora 1.00 noaptea, i s-a făcut rău, iar familia a sunat la 112.

Două ambulanțe au plecat simultan spre gravidă, dintre care una cu echipaj de neonatologie. Ambele au pornit pe ruta cea mai scurtă spre satul Bojila, unde locuiește tânăra.

În timp ce ambulanța specială schimba ruta ca să nu rămână în noroi ca prima, un alt echipaj era trimis spre tânără, din alt punct. Salvatorii ar fi ajuns după aproape o oră și 20 de minute. Copilul nu a putut fi salvat.

Prima autospecială s-a blocat pe un drum județean care pe o porțiune de aproape 6 kilometri nu este asfaltat.