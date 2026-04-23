Sursă: AUR PROPUNE METROU INTELIGENT PENTRU IAȘI

Prof. univ. dr. habil. Silviu Gurlui, deputat AUR, a propus o infrastructură majoritar supraterană, adaptată reliefului Iașului.

"Am depus în Parlament proiectul METRIS – Metrou Regional Inteligent Iași, o soluție modernă de mobilitate urbană și metropolitană.

METRIS propune o infrastructură majoritar supraterană, adaptată reliefului Iașului, cu costuri mai reduse și implementare mai rapidă.

Este un sistem de tip metrou ușor, automatizat, capabil să preia fluxuri mari de trafic și să reducă semnificativ presiunea de pe arterele principale.

Proiectul este gândit integrat, conectând zonele de intrare în oraș, zonele metropolitane și principalele noduri urbane. Nu vorbim doar despre transport, ci despre reorganizarea întregii mobilități urbane.

Este o soluție existentă în marile orașe europene, adaptată la specificul Iașului. În loc de improvizații și blocaje, propunem un sistem predictibil, modern și funcțional." a declarant Gurlui intr-o conferinta de presa.