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Tragedie pe E58, în Iași: un șofer a murit după ce mașina sa a fost strivită de un tir
Accident grav în Iași / Sursa foto: Botoșaninews.ro
Publicat22 iun. 2026, 15:16
Sursărealitatea.net
Un accident rutier mortal s-a produs luni pe drumul european E58, pe raza localității Răchiteni, din județul Iași. Evenimentul a avut loc între Târgu Frumos și Roman.
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