Cargo urcă pe scena Festivalului Serilor Filmului Românesc din Iași

Cargo, una din cele mai apreciate trupe rock din România, urcă duminică pe scena din Grădina Palas, la Serile Filmului Românesc, un festival ieșean dedicat producțiilor autohtone.
În cadrul ediției din acest an a Festivalului Serilor Filmului Românesc (SFR), publicul este așteptat să se bucure de filme cunoscute din cinematografia românească, seri de scurtmetraje, întâlniri cu actori și regizori.
Potrivit programului, Grădina Palas găzduiește prima serie de scurtmetraje din cadrul SFR, începând de joi, de la ora 21:30. Pe marele ecran vor rula producțiile: 'Frunză', în regia lui Horațiu Carpiuc, 'Ursitoare S.R.L.', regizat de Matei Preda, 'Cum am învățat să nu mă omor', în regia lui Norbert Boda, 'Fursecuri și lapte', semnat de Andrei Tache Codreanu, 'Vizita', regizat de Elias Ferchin Musuret, și 'Plan contraplan', realizat de Radu Jude și Adrian Cioflâncă. Biletele pentru S'curte la SFR - Maraton pot fi achiziționate online de pe site-ul festivalului, iar în caz de vreme nefavorabilă, proiecțiile se vor muta în Sălile Chopin - Vivaldi, la Congress Hall.
Vineri, de la ora 21:30, în Grădina Palas va fi proiectat filmul 'Gipsy Queen', în regia lui Huseyin Tabak, o poveste despre curaj, reziliență și șansa unui nou început. Invitații speciali sunt Irina-Margareta Nistor și Sorin Mihai.
Ziua de sâmbătă debutează la ora 20:00 cu un concert susținut de Mariana Stoica Ia' Și Tarafu', un proiect care readuce în prim-plan farmecul muzicii lăutărești autentice prin interpretări inspirate din romanțe și atmosfera Bucureștiului de altădată.
De la ora 21:30, cinefilii sunt invitați la proiecția aniversară a filmului 'Marfa și banii', regizat de Cristi Puiu, în prezența actorilor Ioana Flora și Alexandru Papadopol.
Duminică seara, de la ora 21:30, cu proiecția comediei 'Băieți de oraș: Golden Boyz', în regia lui Mihai Bendeac, eveniment care marchează și închiderea celei de-a XVII-a ediții a festivalului. Publicul îi va întâlni pe Mihai Bendeac, Sebastian Andrei Filcea (Flick) și Irina-Margareta Nistor.
AGERPRES