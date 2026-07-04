Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 09:45

Un terminal petrolier din Sankt Petersburg ar fi fost lovit de drone ucrainene în zorii zilei de 4 iulie, potrivit mai multor canale media rusești independente. Imagini apărute pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și incendii în zona portuară a orașului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusiaucrainarazboi