CCR schimbă regulile pentru aleșii aflați în conflict de interese. Peste 120 de cazuri, în atenția autorităților

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 18:38

Decizia Curții Constituționale privind Legea integrității poate avea consecințe pentru mai mult de 120 de persoane care se află în prezent sub interdicția de trei ani prevăzută de legislație în cazul unor situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

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