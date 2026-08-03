VIDEO - Comuna Sirețel este moșia soților Șpaiuc!

Scris de Autor Publicat: 3 aug. 2026, 08:53

Comuna Sirețel din județul Iași este moșia soților Șpaiuc. Primarul și viceprimarul au fost lăsați pietoni la Vatra Dornei, în timp ce foloseau în mod ilegal autoturismul primăriei, după cum au declarat surse din cadrul administrației publice locale. Mai mult, aceștia au fost opriți de agenții poliției rutiere, iar aceștia au constatat faptul că autoturismul nu avea asigurarea RCA.

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