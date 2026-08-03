VIDEO - Comuna Sirețel este moșia soților Șpaiuc!

Comuna Sirețel din județul Iași este moșia soților Șpaiuc. Primarul și viceprimarul au fost lăsați pietoni la Vatra Dornei, în timp ce foloseau în mod ilegal autoturismul primăriei, după cum au declarat surse din cadrul administrației publice locale. Mai mult, aceștia au fost opriți de agenții poliției rutiere, iar aceștia au constatat faptul că autoturismul nu avea asigurarea RCA.
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Totul a fost filmat, iar întâmplarea s-a petrecut pe data de 2 august 2026. Primarul și viceprimarul, adică soții Gelu și Doina Șpaiuc, folosesc constant autoturismul primăriei în interes personal.
Primarul și viceprimarul din comuna Sirețel au rămas pietoni în Vatra Dornei
Duminică, 2 august 2026, primarul Gelu Șpaiuc și soția sa, Doina Șpaiuc, au fost opriți în trafic, în zona Vatra Dornei, de agenții de la poliția rutieră. Aceștia au constatat faptul că autoturismul marca Mazda deținut de administrația publică locală din Sirețel avea asigurarea RCA expirată. În acest sens, șoferul, adică primarul Gelu Șpaiuc, a fost sancționat contravențional. Pe lângă acest lucru, poliția a reținut talonul și numerele de înmatriculare ale autoturismului.
Surse din cadrul administrației publice locale le-au precizat reporterilor Realitatea Plus faptul că soții Șpaiuc nu sunt la prima abatere. Aceștia folosesc constant autoturismul marca Mazda, deținut de primărie, în concedii.
„Nu e prima dată când Gelu și Doina Șpaiuc pleacă în concediu cu mașina instituției. Ei, constant, folosesc autoturismul primăriei în mod ilegal, în interes personal. Sunt la Vatra Dornei. Au fost și săptămâna trecută, tot cu mașina primăriei. Au fost cazați la niște căbănuțe, după Sadova, din ce țin minte. Undeva, cum intri în Vatra Dornei, faci stânga. Am uitat cum se cheamă. Azi (n.r. – 2 august 2026) i-a oprit poliția în trafic și au rămas fără numere de înmatriculare și fără certificat. Au primit și amendă, pentru că mașina nu avea asigurare RCA. Ei își fac concediile fără nicio grijă. Au trecut inclusiv pe la mănăstirile din Bucovina, au fost și pe la Piatra Tăieturii. Acum două săptămâni au plecat iar în Bucovina. De pe 20 iulie 2026, câteva zile, au plecat tot cu mașina primăriei. Ei nu aveau nici ordin de deplasare – hârtie pe care trebuiau să o aibă, pentru că nu e mașina lor, e mașina instituției. Din ce am înțeles, poliția ar fi deschis dosar penal”, au povestit sursele reporterilor Realitatea Plus
În imaginile surprinse de la fața locului, atât primarul, cât și viceprimarul s-au arătat foarte deranjați că sunt filmați. Iar Doina Șpaiuc l-a jignit pe cel care a filmat întreaga întâmplare.
„Boul d**cuʼ, h**********le”, a spus Doina Șpaiuc, viceprimarul comunei Sirețel, către persoana care a filmat întreaga întâmplare din Vatra Dornei.
Primarul Gelu Șpaiuc a recunoscut că autoturismul nu avea asigurare
Contactat de reporterii BZI, primarul comunei Sirețel a confirmat faptul că a fost oprit de poliția rutieră și că autoturismul primăriei nu avea asigurarea RCA. Acesta s-a arătat deranjat de faptul că reporterii BZI l-au întrebat de ce folosește mașina primăriei în interes personal. Gelu Șpaiuc a negat că este în concediu și a susținut că a trebuit să meargă, alături de soția-viceprimar, la o întâlnire organizată de GAL (Grup de Acțiune Locală). Însă acesta a confirmat faptul că a făcut o plimbare prin Bucovina, la mănăstiri.
„Iar v-a sunat repede să vă spună, să vă informeze! Da, doamnă, m-a oprit poliția. Așa este, nu am avut asigurare. A expirat pe 31 iulie 2026 și nu mi-am dat seama. Daʼ cine s-a dus în concediu, doamnă? Eu am avut niște activități care țineau de serviciu. Aveți poze? Păi da, am fost și la Mănăstirea Piatra Tăieturii. Eram în activitate prin GAL. Era un schimb de experiență, am avut în Panaci. «Panaciu», parcă așa se cheamă. Am avut activitate cu toți de la GAL. Știu că ați fost sunată imediat. Nu e plătit, domnule, nimic din banii primăriei! Tot atât! Doamnă, de acum… Cum să fie plătit transportul? A fost asigurat prin GAL! Ei, haideți, doamnă, cu ce proiect? Vorbiți la GAL, acolo. Doamnă, daʼ curioasă mai sunteți dumneavoastră! Daʼ ce, trebuia să mă duc cu mașina personală? M-am dus de atâtea ori la proiecte cu mașina mea! Amenda, din ce știu eu, șoferul trebuie să o plătească! Haideți, doamnă, că de acuma… Dumneavoastră numai mă zădărâți și atât! Bine, vă mulțumesc! La revedere!”, a declarat primarul comunei Sirețel, Gelu Șpaiuc.
Astfel, comuna Sirețel din județul Iași este moșia soților Șpaiuc. Primarul și viceprimarul au fost lăsați pietoni la Vatra Dornei.
2019