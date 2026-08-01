Advertising
Actualitate· 1 min citire
Lovitură după lovitură pentru blonda lui Coldea în dosarul drogurilor. Alessia Păcuraru explică decizia magistraților
Publicat1 aug. 2026, 14:39
Actualizat1 aug. 2026, 14:56
SursăRealitate Plus
Lovitură în instanță pentru „blonda lui Coldea”. Marina Pandarof nu mai poate părăsi țara, asta după ce abia se întorsese de la Paris. Magistrații i-au respins solicitarea, suspectând că, în acest fel, încearcă să scape de condamnarea la muncă în folosul comunității, potrivit jurnalistei Realitatea Plus Alessia Păcuraru.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:35Mihai Stoica a răbufnit după eliminarea FCSB: „N-am văzut asemenea greșeli în 190 de meciuri europene”
- 20:33NATO întărește apărarea României! Aeronave noi, trimise pentru interceptarea și distrugerea dronelor
- 19:35Cristi Chivu, ironie savuroasă înainte de Inter – Manchester City: „Ar fi frumos să mai cumpărați și de la noi”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News